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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:24
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        4 şüphelinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı çalışmada, makro dedektör, kazma, keser, çap, kürek ve levye ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        - 36 hükümlü yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalarda, 59 farklı suçtan aranan 92 şüpheliyi yakaladı.

        Yakalananların 36'sının hükümlü, 56'sının ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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