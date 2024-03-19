Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
4 şüphelinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı çalışmada, makro dedektör, kazma, keser, çap, kürek ve levye ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
- 36 hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalarda, 59 farklı suçtan aranan 92 şüpheliyi yakaladı.
Yakalananların 36'sının hükümlü, 56'sının ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.
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