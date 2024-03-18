AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, EOSB'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulundu.

EOSB'ye gelen Hatipoğlu, beraberindeki Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile buradaki bazı fabrikalarını ziyaret edip, yönetici ve çalışanlarla buluştu.

Çevre yolu, tramvay ulaşımının olmayışı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Eskişehirimiz 20 yıldır ciddi bir gerileme durumunda ve hem trafikle hem de su ile ilgili sorunlarımız var. Trafik sıkışık, suyumuz ise kirli ve pahalı. Ayrıca, özellikle organize sanayide çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı yerlerde imar sorunları var. Yıllardır vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede 2 kat imar var ve hizmet yok ama Batıkent'e bakınca hem imarlar 5 kat hem de buralara getirilmeyen hizmetler oralarda var. Bu sorunları çözeceğiz, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Trafik yüzünden sizler işe gidip gelirken çok zorlanıyorsunuz, bu sebeple servisler çok erken saatlerde çıkıyor. İnşallah bu trafik sorununu yapacağımız yatırımlarla çözeceğiz, tramvayı organize sanayiye getireceğiz diyoruz. İnşallah bu dönem seçimleri kazanacağız çok az kaldı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum."