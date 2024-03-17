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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Alpu ilçesinde mitingde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'mız, 30 büyükşehrin büyükşehir belediye başkanlıklarında tam bir ittifak halindedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:59
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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Alpu ilçesinde mitingde konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'mız, 30 büyükşehrin büyükşehir belediye başkanlıklarında tam bir ittifak halindedir." dedi.

        Alpu ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Destici, 31 Mart yerel seçimlerine 14 gün kaldığını belirterek, terörle arasına mesafe koyan, terörün uzantılarıyla işbirliği yapmayan partilere ve adaylarına seçimin hayırlı olmasını diledi.

        Parti olarak 15 Temmuz hain darbe gecesi sokakta kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını kaydeden Destici, "2017 referandumunda birlikteydik. Anayasayı birlikte değiştirdik. Sistemi birlikte değiştirdik. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019 yerel seçimlerinde yine bazı bölgelerde işbirliği yaptık. Bazı bölgelerde kendi adaylarımızla girdik. 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem milletvekili seçimlerinde yine Cumhur İttifakı'nın bir parçasıydık. Bütün vatandaşlarımızın desteğiyle de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirdik." diye konuştu.

        Yerel seçimlerde yine Cumhur İttifakı'yla birlikte olduklarını dile getiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yine Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Cumhur İttifakımız, 30 büyükşehrin büyükşehir belediye başkanlıklarında tam bir ittifak halindedir ama bunların içeriğinde ittifak edilen yerler vardır. İttifak edilmeyen yerler vardır. Her partimizin ayrı ayrı kendi adayıyla, amblemiyle girdiği yerler vardır. Alpu bunlardan bir tanesidir. Aynı şekilde geriye kalan 30 büyükşehir dışındaki 51 ilin kahir ekseriyetinde de Cumhur İttifakı partilerimiz, ayrı ayrı kendi adaylarıyla, amblemleriyle seçime girmektedir."

        Emeklilerin, çiftçilerin, esnafın ve kadınların haklı taleplerinin bulunduğunu ve hepsinin takipçisi olduklarını söyleyen Destici, "Bakın emekliler konusunda burada bir mağduriyet var. Traktörün kullandığı mazottan vergi alınıyor. Hem de ne vergisi biliyor musun? Özel tüketim vergisi. Bu çiftçi, bu traktörü sürerken, tarlayı sürerken, o buğdayı ekerken, o pancarı sökerken, o patatesi çıkartırken özel mi tüketiyor bu mazotu? Üretim için kullanıyor. Çiftçinin kullandığı mazottan neyin özel tüketim vergisi? Sayın Maliye Bakanım, lütfen çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV'yi de KDV'yi de kaldırın." dedi.

        Destici, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilerek 17 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

        Destici, ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik anlayışı vadettikleri belirterek, "Nedir bizim ilkelerimiz? Milliyetçilik, maneviyatçılık, demokratlıktır. Hakkı, hakikati, adaleti gözetiriz. Vatandaşımız arasında asla ayrım yapmayız. Birileri gibi 'Şu mahalle bize oy verdi. Oraya hizmet gitsin. Bu mahalle bize oy vermedi. Oraya hizmet gitmesin' anlayışını toptan reddediyorum. Oy veren de oy vermeyen de bizim kardeşimizdir ve hizmete layıktır. Şeffaf belediyecilik vadediyoruz. Belediyenin gelirleri ne kadar, nereden geliyor? Nereye harcanıyor? Bunların hepsini sizlerin bilmeye hakkınız vardır. Bileceksiniz de Allah'ın izniyle. Biz bunu sağlayacağız. Yetimin, bu milletin her bir ferdinin hakkının heba olmasına, israf edilmesine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Mitingde, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ile BBP Alpu Belediye Başkan adayı Rafet Demirtaş da birer konuşma yaptı.

        Destici, mitingin ardından partisinin Odunpazarı ilçesinde bulunan seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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