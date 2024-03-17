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        Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri Çanakkale şehitleri için klip hazırladı

        Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:54
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        Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri Çanakkale şehitleri için klip hazırladı
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        Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

        Eskişehir ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurları ile Eskişehir Adliyesinde görevli zabıt katipleri, zaferin 109. yıl dönümü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

        Memurlar, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini seslendirdi.

        Hazırlanan anma videosuna, Eskişehir Adliyesinin internet sitesinde yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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