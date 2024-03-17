Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri Çanakkale şehitleri için klip hazırladı Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:54 facebook

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