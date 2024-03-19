Öldürülen kızı Ayşenur'u anlatan resim sergisi açtı

ESKİŞEHİR'de eski sevgilisi Hasan Fakıoğlu (23) tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun (21) babası Mesut Çolakoğlu, kızının anısına 34 resimden oluşan sergi açtı. 24 resim öğretmeni ile kursiyer kadınların yaptığı yağlı boya ve kara kalem çalışmalarından oluşan sergiye ilişkin konuşan baba Çolakoğlu, "Kızım yaşasaydı; neler yapacaktı, hayatında neler yapmak istediğini, iş hayatını, renkli kişiliklerini resimlerde göstermek istedik" dedi.

Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada kadın kuaförü olan Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu, adliyeye sevki sırasında, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Fakıoğlu tutuklanırken, evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21)adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ ALDI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Şubat'taki karar duruşmasında, Hasan Fakıoğlu, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakıoğlu ayrıca ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası aldı, Cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

'KİMSE CANİCE, HUNHARCA ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR'

Mesut Çolakoğlu, öldürülen kızı Ayşegül için kentteki 24 resim öğretmeni ve kursiyer kadınlar ile bir araya gelip, farkındalık projesi hayata geçirdi. Bu kapsamda yağlı boya ve kara kale çalışmalarının yer aldığı 34 resimden oluşan bir sergi açıldı. Haller Gençlik Merkezi'nde açılan sergiye ilişkin konuşan Mesut Çolakoğlu, "Ayşenur'un nezdinde diğer kadınlarımızı da kapsayacak şekilde, kadın cinayetlerini durdurmak için bir farkındalık yarattık. Kızım yaşasaydı; neler yapacaktı, hayatında neler yapmak istediğini, iş hayatını, renkli kişiliklerini resimlerde göstermek istedik. Kadın cinayetlerinin durdurulmasını istiyorum. Hayat güzel, kimse canice, hunharca ölümü hak etmiyor. O yüzden kimsenin kimseyi öldürmesini istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Sergide kendisinin de bir çalışması olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Öncesinde çok düşündüm, çizebilir miyim yoksa çizemez miyim diye. Sonrasında çizerken kızımın adına, diğer kadınlarımızın adına ve gençlerimiz adına çizmek istedim. Başarılı olduk. Diğer arkadaşlarımız da yardım etti. Karma bir sergi oldu. Güzel oldu, renkli oldu. Kızımın renkli bir kişiliği vardı; onu yansıttım” diye konuştu.

'TÜM KADINLARA İTHAF EDİYORUZ'

Sergiye katkı veren resim öğretmenlerinden Fatma Doğruoğlu, "Bu sergiyi 2022 yılında erkek arkadaşı tarafından canice öldürülen Ayşenur Çolakoğlu nezdinde, tüm kadınlara ithaf ediyoruz. Bu sergiyi farkındalık yaratmak için planladık ve sergimiz şiddet gören kadınlardan ziyade Ayşenur'un gözünden hayallerinin, umutlarının yansıtıldığı mutlu kadın görsellerinden oluşuyor. Bu şekilde kadın cinayetlerine bir farkındalık yaratıp, yine kadın cinayetlerine son verilmesini istiyoruz" dedi.