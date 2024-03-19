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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un projelerine eleştiri

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:23
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un projelerine eleştiri
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu.

        Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un fay hattı üzerinde kurulu olan ve ciddi bir deprem riski taşıyan kente dair herhangi bir kentsel dönüşüm projesine yer vermemesinin dikkati çektiğini belirtti.

        Sezer, Kurt'un daha önce "kentsel dönüşüm belediyelerin işi değil" şeklindeki ifadesinin aksine sadece 39 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni gerçekleştirmesinin, şehrin gerçek ihtiyaçlarına yönelik somut bir adım olarak görülemediğini kaydetti.

        Şehrin en acil sorunlarından biri olan deprem riskine ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yeterince önem vermeyen projelerin oldukça cılız kaldığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu durum, Kurt'un yönetim anlayışındaki tutarsızlıkların ve geçmişteki 10 yılın şehrin dönüşümü için etkili kullanılmadığının bir göstergesidir. Odunpazarı'nın gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kentsel dönüşüm gibi hayati öneme sahip konuların önceliklendirilmesi gerekir. Bu, sadece 39 konutluk bir projenin temel atma töreniyle değil, daha kapsamlı ve şehrin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek projelerle mümkün olacaktır. Bu gelişmeler, yerel yönetimin önceliklerinde bir tutarsızlık olduğunu ve şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak somut adımların atılmadığını göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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