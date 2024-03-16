Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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