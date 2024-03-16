Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de hırsızlık olaylarıyla ilgili 23 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de hırsızlık olaylarıyla ilgili 23 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı.

        Adli ve önleme çalışmalarında gözaltına alınan 23 zanlının adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir Elektrikçiler Odası üyeleri iftarda buluştu
        Eskişehir Elektrikçiler Odası üyeleri iftarda buluştu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan 100. Yıl Camii aç...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan 100. Yıl Camii aç...
        Bakan Uraloğlu: Milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üreti...
        Bakan Uraloğlu: Milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üreti...
        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı
        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a...