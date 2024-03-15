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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan 100. Yıl Camii açıklaması

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, aralarında kendisinin bulunduğu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 100. Yıl Camii'nin ibadete açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:08
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan 100. Yıl Camii açıklaması
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, aralarında kendisinin bulunduğu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 100. Yıl Camii'nin ibadete açıldığını bildirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

        "Aralarında çok şükür şahsımın da bulunduğu Eskişehirli hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 100. Yıl Camii ibadete açıldı. Cenab-ı Hakk'ın 'Siz hayır işlerinde yarışın' emri uyarınca biz de elimizden geleni yaptık. Allah, hepimizin hayrını kabul ve makbul eylesin. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin de küçük de olsa bir katkısının bulunduğu anlaşılan, ancak yükünün büyük kısmını Eskişehirli hemşehrilerimin nafakalarından ayırarak üstlendikleri camiimizin hayırlı olmasını temenni ederim. Katkısı olan, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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