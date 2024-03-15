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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, sahipsiz hayvanlara yönelik projesini anlattı

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, sahipsiz hayvanlar için özel tesis yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:36
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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, sahipsiz hayvanlara yönelik projesini anlattı
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, sahipsiz hayvanlar için özel tesis yapacaklarını bildirdi.

        Alp, yaptığı açıklamada, en önem verdiği projelerden birinin sahipsiz hayvanlar için yapacakları tesis projesi olduğunu belirtti.

        Bu hayvanların korunması ve refahının sağlanmasının şehirde yaşayan herkes için önemli olduğunu vurgulayan Alp, şöyle devam etti:

        "Bu konuda Odunpazarı’nda bir sıkıntı var. Mahallelerde, sokaklarda geziyoruz, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, sorunları dinliyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili problemi olan birçok mahallemiz var. Bu sorunun nedeni, Odunpazarı Belediyesinin bu işin üzerine çözüm odaklı hiçbir hizmet sağlamıyor olması. 31 Mart’tan sonra gerçek belediyecilik anlayışımız ile mahalle sakinleri, hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile bir araya gelerek canlarımızın sağlığı, refahı ve korunması ile ilgili sürdürülebilir ve insani çözümler geliştireceğiz."

        Sayıları artan sahipsiz hayvanların vatandaşlar için sorun teşkil ettiğine değinen Alp, yapılacak tesiste hayvanların barınma sorunuyla beraber sağlığı ve refahının da sağlanacağı bilgisini verdi.

        Bu sorunun nedenin, mevcut Odunpazarı Belediyesinin konuya ilgisizliği olduğunu kaydeden Alp, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hayvanların kısırlaştırılması ve aşılanması gibi nüfus kontrolü önlemleri de bu tesislerde uygulanacak. Böylece, sokak hayvanlarının sayısının kontrol altında tutulması ve gelecekte daha sağlıklı bir hayvan nüfusunun oluşması sağlanacak. Bu tesis aynı zamanda hayvanlarımız için doğal ortamlarına en yakın yaşam alanı olarak tasarlanacak. Hayvanseverler ve belediyemizin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilecek. Sivil toplum kuruluşlarını desteği, gönüllülerin katılımıyla, bu tesis sadece hayvanların yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Odunpazarı’nda yaşamı daha sürdürülebilir ve hoşgörülü hale getirecek. Sahiplendirme etkinlikleri, mama desteği gibi birçok proje bu özel tesis üzerinden yürütülecek."

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