Hatipoğlu: "Göreve gelince sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite ve imkanlarını artıracağız"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışında kendisine yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi yine işi gücü bırakıp bana laf etmeye kalkmış. Katılımcı demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından öneminden bahsetsem kendisinin anlayacağı şüpheli. Bu nedenle şunu söylemekle yetineyim. Aday olduğum ilk günden itibaren Eskişehir'i vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğimizi ifade ediyorum. Sivil toplum kuruluşları vatandaşların seslerini duyurmasının en önemli aracıdır. Birlik Vakfı'nda da TMMOB’da da aynı şeyleri söyledim. Göreve gelince sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite ve imkanlarını artıracağız. Eskişehir’i birlikte yöneteceğiz."