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        Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

        Eskişehir'de kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:27
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        Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada, 70 kök Hint keneviri, 147 sentetik hap, 13 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 aydınlatma cihazı, ilaçlama pompası, elektrik düzeneği ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi.

        Kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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