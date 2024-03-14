Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından tutuklandı.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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