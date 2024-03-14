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        Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:59
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        Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

        Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadını kurtardı.

        Gözaltına alınan zanlı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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