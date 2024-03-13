Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de TEI Havacılık Teknisyen Okulu Projesi'nin işbirliği protokolü imzalandı

        Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) arasında öğrencilere TEI'de çevrim içi eğitimler alma ve sınavlarda başarılı olan 50 kişiye atölye eğitimlerine katılma hakkının verileceği Havacılık Teknisyen Okulu Projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de TEI Havacılık Teknisyen Okulu Projesi'nin işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) arasında öğrencilere TEI'de çevrim içi eğitimler alma ve sınavlarda başarılı olan 50 kişiye atölye eğitimlerine katılma hakkının verileceği Havacılık Teknisyen Okulu Projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in de katıldığı törende, değişen ve gelişen Türkiye'nin havacılık sektöründe de önemli mesafeler almaya başladığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Uzay Havacılık Ajansı oluşturulduğu ve bu anlamda birçok faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Aksoy, "TEKNOFEST'lerle gençlerimizin havacılığa olan ilgisi oldukça yoğunlaştı. Önümüzdeki süreçte Eskişehir'de bir TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak için hazırlık yapıyoruz. Karar verilirse inşallah Eskişehir'de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma konusunda bir iradesini, arzusunu ortaya koydu. Temennimiz önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşmesi." dedi.

        Aksoy, havacılık sektöründe Eskişehir'in Türkiye'nin en önde gelen illerinden olduğunu vurguladı.

        Uçak ve helikopter motorları gibi çok önemli olan havacılıkla ilgili birçok ürünün bu şehirde üretildiğini anımsatan Aksoy, "Bunun dışında özel havacılık sektöründe faaliyette bulunan firmalarımız var. Uluslararası alanda birçok uçakta Eskişehir'de üretilen parçalar var. Türkiye'de havacılık sektörü oldukça iyi bir konuma doğru ilerliyor ve bunun da lokomotifi Eskişehir. Gençlerimizin bu alanda eğitim almaları ve Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TEI'de çalışma fırsatını yakalayabilmeleri oldukça önemli. Bu bakımdan bu projemizi önemsiyoruz." diye konuştu.

        TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ise projenin öğrencilere katma değer sağlayacak bir eğitim olması temennisinde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da Havacılık Teknisyen Okulu Projesi'nde makine ve tasarım, metal, motorlu araçlar ile raylı sistemler teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilere yönelik programlar uygulanacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Aksoy, TEI Genel Müdürü Akşit ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın tarafından işbirliği protokolüne imzalar atıldı.

        Akşit tarafından projenin açılış dersinin verildiği törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile öğrenciler katıldı.

        İşbirliği protokolü kapsamında öğrenciler TEI'de çevrimiçi eğitimler alacak. Eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan 50 öğrenci, atölye eğitimlerine katılma hakkı elde edecek. TEI tarafından atölye eğitimlerinde de başarı gösteren öğrencilere iş hayatına atılma imkanı sağlanacak.

        Bu projeye, bünyesinde makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve raylı sistemler teknolojisi alanları bulunan 8 meslek lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinden 506, başarı notu 80 ve üzeri olan 11. sınıf öğrencilerinden 48 olmak üzere 554 öğrencinin katılması planlanıyor.

        Havacılık Teknisyen Okulunda eğitimler 8 hafta sürecek ve başarılı olan 50 öğrencinin atölye çalışmaları yapacağı ikinci aşamaya geçilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Organize Sanayi Bölge...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Organize Sanayi Bölge...
        Tasarladıkları yarış aracıyla Avrupa'da dereceye girmeyi hedefliyorlar
        Tasarladıkları yarış aracıyla Avrupa'da dereceye girmeyi hedefliyorlar
        Eskişehir'de sahte parayla yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de sahte parayla yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan TOKİ açıklaması
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan TOKİ açıklaması
        Bakan Özhaseki, Eskişehir'de "İnşaat ve Sanayi Sektöründeki İş İnsanları il...
        Bakan Özhaseki, Eskişehir'de "İnşaat ve Sanayi Sektöründeki İş İnsanları il...
        Özhaseki: CHP'li belediyeler çalışmayıp çalışıyor gibi gösteriyor (2)
        Özhaseki: CHP'li belediyeler çalışmayıp çalışıyor gibi gösteriyor (2)