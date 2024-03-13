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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan TOKİ açıklaması

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, TOKİ ödemelerine ilişkin, "Başta KDV beklentileri olmak üzere vatandaşların tüm istekleri karşılandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:40
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan TOKİ açıklaması
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, TOKİ ödemelerine ilişkin, "Başta KDV beklentileri olmak üzere vatandaşların tüm istekleri karşılandı." dedi.

        Hatipoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte uzun zamandır vatandaşların gündeminde olan TOKİ ödemeleri konusunda fikir alışverişi yapmak için vatandaşlarla bir araya geldi.

        Bakan Özhaseki ve Hatipoğlu, TOKİ bölgesindeki vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi, kendilerine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.

        Bakan Özhaseki ile gerekli istişarelerin yapıldığını belirten Hatipoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla müjdeyi verdi.

        1 Nisan'ı işaret ederek Eskişehir'de çözüm odaklı bir yönetim olacağını ifade eden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile TOKİ'den istekleri olan vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Başta KDV beklentileri olmak üzere tüm istekleri karşılandı. 1 Nisan sonrası inşallah Eskişehir'de bahane üreten değil tüm problemleri çözen bir yönetim hakim olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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