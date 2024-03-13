Eskişehir'de sahte parayla yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 116 gram sentetik uyuşturucu ile 15 bin 200 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.