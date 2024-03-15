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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a kreş eleştirisi

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "100 kreş" vaadine yönelik eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:40
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a kreş eleştirisi
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "100 kreş" vaadine yönelik eleştiride bulundu.

        Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un göreve başladığı 2014 yılından bu yana vadettiği kreşlerin yalnızca 8'ini hayata geçirebildiğini, vatandaşlara verdiği sözün sadece yüzde 8'ini yerine getirebildiğini belirtti.

        Ümit Sezer, "Başkan Kurt, mevcut kreşleri manipüle ederek, tek bir binada kreş ve oyuncak kütüphanesi ve oyun odası gibi birden fazla hizmeti sunarak kreş sayısını şişirmeye çalışmıştır. Ancak bu, 1-2 odalı bir mekanın kreş olarak sunulmasının ne kadar absürt olduğunu değiştirmez. Bu, açıkça vatandaşları yanıltmaktır." ifadesini kullandı.

        92 kreşin yapılamaması için "tasarruf tedbirleri" bahanesine sığınmanın, diğer belediyelerinin yüzlerce kreş yapabildiği bir dönemde bahane olarak kaldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Kazım Kurt'un 10 yıllık görev sürecinde 100 kreş sözü verip sadece 8 tam zamanlı kreş açması ve bunu tasarruf tedbirlerine bağlaması kabul edilemez. 2021'de yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri sonrasında 6 kreş açması ve bunun hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını iddia etmesi komiktir. Ayrıca, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan bu 8 kreşin çoğunun standartlara uymaması, çocukların ihtiyaçlarına uygun düzgün ortamların sağlanamaması, bazı kreşlerin apartman dairesi gibi dar alanlarda hizmet vermesi, Başkan Kurt'un yalnızca projelerde değil, aynı zamanda uygulamada da başarısız olduğunu göstermektedir."

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