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        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin de zulüm sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:00
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        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, “Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin de zulüm sürüyor. Şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 32 binden fazla insan katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için kalıcı ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz” dedi.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli açılışlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Odunpazarı Belediyesi’nce Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde yapımı tamamlanan 100. Yıl Kültür Merkezi açılışına katılan Özel’i, Eskişehir milletvekillerinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayşe Ünlüce karşıladı.

        BİR GÖZÜM HEP ESKİŞEHİR’DE

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in bozkırın ortasında bir ‘mucize’ kent yarattığını ve bir gözünün sürekli olarak Eskişehir’in üzerinde olduğunu ifade eden Özel, “Bir gözüm hep Eskişehir’de çünkü burada, bozkırın ortasında bir mucize gerçekleşti, bir mucize. Bugün Eskişehir’i Türkiye değil, dünya konuşuyor. Türkiye değil, dünya gelmek, görmek istiyor. Yerel yönetim mucizesinin çok önemli bir kilometre taşındayız. Şimdi geliyor, bu yerel yönetim mucizesi köyde bir adım atıyor. Tecrübe, geçmişteki başarıları bir yere kadar getirirken, bir yandan kadrolarını yetiştirdi. CHP’dir, en önem verdiği şey, gençlerdir, kadınlardır. Bir Cumhuriyet kadınını yetiştirdi. Şimdi Yılmaz Büyükerşen Hoca, kendi ekibinden, kendi genel sekreterini, Eskişehirlilerin takdirleriyle, onların onaylarıyla, onların teveccühleriyle, bu mucizevi kent değişim ve dönüşümünü sürdürmek üzere, gözü arkada kalmadan, içi rahat bir şekilde Ayşe Ünlüce’ye devrediyor, biz de kendisine yolu açık olsun diyoruz” dedi.

        AK PARTİ ADAYINI ELEŞTİRDİ

        Özgür Özel, Eskişehir İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra AK Parti’ye geçen ve son olarak AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu’na eleştirilerde bulundu. Hatipoğlu’nun başkan seçilmesi halinde vakıflara destek vereceğine ilişkin söylemleri olduğunu belirten Özel, “Tabii her seçim umudu barındırır içinde ama demokrasinin gereği bir riski de barındırır. Eskişehir’in daha bir yıl önce AKP’ye itirazı olan, MHP’ye itirazı olan ve Eskişehirlilerden, Eskişehir’in Cumhuriyetçilerinden, Atatürkçülerinden oy alan, ‘AKP’ye muhalefet edeceğim’ diye alan, ‘onların yerine biz iktidardayız’ diye oy alan birisi, o günlerde aynı zamanda o iktidardan yüksek miktarda şirketlerine teşvik alıyormuş. Bu teşviklerin gereğini seçimden hemen sonra partisini değiştirerek, Eskişehirlilerin oylarını alıp, Eskişehirliler bilmiyor mu oyu AKP’ye vermeyi, MHP’ye vermeyi. Sana vermişler, bir milli irade hırsızlığıyla, bir siyasi yan kesicilikle AKP’ye transfer olan birisi, şimdi de diyor ki, Eskişehir’i ben yöneteyim. Eskişehir’i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor, 80 binlik Eskişehir kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor” diye konuştu.

        CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından Seyitgazi kara yolu üzerindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlığı’nda yapımı tamamlanan 100. Yıl Camisi ve tesislerinin açılışına katıldı. Özgür Özel, caminin altında yer alan gasilhaneler, taziye evini gezerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’den bilgi aldı.

        Aylar önce Yılmaz Büyükerşen’in kendisini arayarak ‘Camiyle, namazla aran nasıl?' diye sorduğunu anlatan Özel, “Dedim, bayram namazlarına giderim. Cumaya gider misin? Cuma namazına giderim. Ramazan ayının ilk cumasını bana ayırır mısın?’ dedi. Bir cami yaptık son olarak onu açıp Eskişehir’e 100’ncü yıl camisini emanet edip, görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim’ dedi. Bugün üç kentte programımız vardı, programımıza ilk yazılan program cami açılışı oldu” dedi.

        Konuşmasının son bölümünü Filistin’e ayıran Özel, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak şunları söyledi:

        “Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin de zulüm sürüyor. Şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 32 binden fazla insan katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için kalıcı ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit’in Yaser Arafat ile kurduğu dostluk ve Filistin’e verdiği desteği, CHP’nin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor, önce tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya barış getirmesini mübarek ramazanın diliyorum. Böyle bir eseri Eskişehir’e kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum”

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de cami inşaatının yaklaşık üç yılda tamamlandığını ve yapımına yaklaşık 8 milyon 800 bin lira harcandığını söyledi. Özel ve beraberindekiler camide ilk duanın okunmasının ardından cuma namazı kıldı.

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