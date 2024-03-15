Bakan Uraloğlu: Milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk (2)

ANKARA-BURSAARASINA YENİ OTOYOL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti önünde AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, partililere hitap etti. Ankara-Bursa arasında bir otoyol yapılması için projenin tamamlandığını belirten Uraloğlu, en kısa zamanda yapım çalışmalarına başlamak istediklerini açıkladı. Eskişehir'in mevcut çevre yolunun yetersiz olduğunu ve yenisini yapmak için çalışmalara başlandığını kaydeden Uraloğlu, "Nereden bahsediyoruz? Ankara'dan çıkıp, Bursa'ya kadar gidecek olan otoyoldan bahsediyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik kesimi de bunun Eskişehir'imize hizmet edecek. Projesi bitti, şimdi önümüzdeki süreçte onu yatırım programına alacağız. İnşallah bunun yakın süreçte yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Onun için bunun yakın takipçisi olacağız" dedi.

'HİÇBİR YATIRIMI DURDURMADIK'

Partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nebi Hatipoğlu'nun kentteki ulaşım sistemleriyle ilgili projelerine tam destek vereceklerini belirten Uraloğlu, "O noktada da bakanlık olarak nerede olmamız gerekirse, o noktada olacağız ve kendisinin ulaşım projelerini destekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir eleştiriyle karşılaşıyorsunuz. Ben de biliyorum. İşte Alpu yolu çok uzun sürdü, doğru onun gerekçeleri var. Onları anlatabilirim size ama hani yapılmış olan işin yerini hiçbir mazeret tutmaz. Onun farkındayız ama problemleri çözdük, bundan sonra o yolun ne kadar hızlı ilerlediğini hep beraber göreceksiniz. Onun da yakın takipçisi olacağım. Yine Mihalgazi-Sarıca kara yollarında daha iyi gidiyoruz. Onların yine takipçisi olacağız. Burada en son geçen sene ihalesini yaptığımız Eskişehir Seyitgazi-Kırka yoluna da başladık. Orada da inşallah hızlı bir şekilde ilerlemiş olacağız. Hiçbir yatırımı durdurmadık, hepsine devam ettik. Güzel yatırımlarla ilimizi donattık ama şunu unutmayalım değerli kardeşlerim, bizim özellikle büyükşehirde daha iyi hizmet edebilmemiz için mutlaka AK Parti belediyeciliğiyle ilimizi tanıştırıp, bir 5 senelik süreçte neler yapabileceğimizi görürüz" diye konuştu.