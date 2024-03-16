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        Eskişehir Elektrikçiler Odası üyeleri iftarda buluştu

        Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:39
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        Eskişehir Elektrikçiler Odası üyeleri iftarda buluştu
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        Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kentteki bir otelde verilen iftara çok sayıda oda üyesi ve elektrikçi esnafı katıldı.

        İftarda konuşan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, bu yıl üçüncü kez iftarda bir araya geldiklerini belirterek, programda emeği geçen sponsorlara teşekkür etti.

        Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de esnafın birlik ve beraberliği için bu tür organizasyonların devam etmesini diledi.

        Sponsor firmanın Türkiye Satış Direktörü Sinan Demirkoca ise Eskişehir'de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, sektörel bazda her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi.

        Bir diğer sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın, Bursa ile Eskişehir'in kardeş kent olduğuna dikkati çekerek, meslektaşlarıyla hem Bursa'da hem Eskişehir'de beraber olmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

        Altın, bu birlikteliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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