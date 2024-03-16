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        Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

        Eskişehir'de hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:39
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        Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
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        Eskişehir'de hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşlerini sürdürdü.

        Beyaz önlüklerini giyen grup, cumartesi günleri 18'incisi düzenledikleri etkinlik kapsamında Köprübaşı mevkisinden Yediler Parkı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Ali Yusuf, Gazze'nin kuzeyinde topraklarını terk etmeyi reddeden 400 bin kişinin bombardıman altında açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini bildirdi.

        Yardımların engellendiğini belirten Yusuf, "Gazze'ye giren 3-5 tırın getirdiği yardıma ulaşabilmek için bekleyen kalabalığa dahi saldırılar düzenleniyor. İki gün önce insani yardıma ulaşmak için bölgeye giden onlarca Filistinli sivil şehit oldu. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise soykırıma olan açıktan desteği devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Yusuf, tüm saldırılara karşılık kamuoyunu ve sağlıkçılara, İsrail'e destek olan firmaları boykot etme çağrısında bulundu.

        Grup, ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Kadir Yılmaz'ın dua etmesinin ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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