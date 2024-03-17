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        Destici: Sayın Şimşek çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldır

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çiftçilerin üretim için kullandığı mazot ücretindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lütfen çiftçinin kullandığı, tarım üreticimizin kullandığı mazottan ÖTV, KDV'yi kaldır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:40
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        Destici: Sayın Şimşek çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldır
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çiftçilerin üretim için kullandığı mazot ücretindeki ÖTV ve KDV’nin kaldırılması gerektiğini belirterek, “Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lütfen çiftçinin kullandığı, tarım üreticimizin kullandığı mazottan ÖTV, KDV’yi kaldır. Onu özel tüketenlerden alın. Vergi kaçakçılarına göz açtırmayın, hakkaniyetle vergiyi toplayın, bakalım kasada bir boşluk kalacak mı? Kalmaz” dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’in Alpu ilçesindeki yerel seçim çalışmalarına katıldı. İlçe girişinde partililerin konvoyuyla karşılanan Destici, esnaf ziyaretinin ardından partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Partisinin Alpu Belediye Başkan adayı Rafet Demirtaş’a destek isteyen Destici, çiftçilerin ve emeklilerin dertlerini bildiklerini söyledi. Kendisinin de bir köylü çocuğunu olduğunu ve kısmen de olsa çiftçilik yapmaya devam ettiğini anlatan Destici, çiftçi mazotlarından ÖTV ve KDV’nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

        Destici, “Ben de bir köylü çocuğuyum. Hala köyüyle irtibatı olan, kısmen çiftçilik yapan bir kardeşinizim. Traktör kullandığın mazottan vergi alıyor, hem de ne vergisi biliyor musun? Özel tüketim vergisi. Bu çiftçi bu tarlayı traktörle sürerken, o buğdayı ekerken, o pancarı sökerken, o patatesi çıkartırken özel mi tüketiyor bu mazotu. Üretim için kullanıyor. Çiftçinin kullandığı mazottan neyin özel tüketim vergisini alıyorsun. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lütfen çiftçinin kullandığı tarım üreticimizin kullandığı mazottan ÖTV, KDV’yi kaldır. Onu özel tüketenlerden alın. Vergi kaçakçılarına göz açtırmayın, hakkaniyetle vergiyi toplayın, bakalım kasada bir boşluk kalacak mı? Kalmaz, ama öyle iş ve meslek grupları var ki adam yılda trilyonlarca para kazanıyor. Ama bakıyorsun ya vergi ödemiyor ya da 3-5 lira vergi ödüyor. Şimdi ben o meslek gruplarının ismini de söylerim de siyaseten doğru olmaz. Onları incitmiş oluruz, üzmüş oluruz. Fakat benim bildiğimiz en az Maliye Bakanımız da maliye kadrolarımızda biliyor. Vergi zenginden alınır, vergi geliri olandan alınır, geliri olmayandan vergi alınmaz. Hele çiftçiden hiç alınmaz ve alınmamalıdır” dedi.

        Emekli maaşlarının da en az asgari ücret seviyesine çekilmesini isteyen Destici, “Emekli maaşının en düşük 10 bin lira olması yakışmamaktadır. Büyük bir ayıp, emekliye karşı haksızlıktır. Bu haksızlığın hemen düzeltilmesi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.

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