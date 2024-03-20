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        Eskişehir'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:57
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        Eskişehir'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ayrı tarihlerde 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerinin S.C. ve N.G. olduğu tespit etti.

        Polisin düzenlediği operasyonla bu kişiler gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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