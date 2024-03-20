Eskişehir'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ayrı tarihlerde 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerinin S.C. ve N.G. olduğu tespit etti.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

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