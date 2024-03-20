Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Hatipoğlu, Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki "Mezun olduk ne oldu?" adlı etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, gelecek dönemde gençlere yönelik vaatlerinden bahsetti.

"Öğrenci kenti" olarak anılan Eskişehir'de yaşayan öğrencilerin kendilerine layık bir hizmet alamadığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerle buluşup, iş hayatımda yaşadıklarımı anlatmak benim çok hoşuma gidiyor. Eskişehir bir marka şehir oldu ama gerekli yatırımları zamanında yapamadığı için şu an altyapısı çökmek üzere. İşlerin kötü bir yöne gittiğini görüyorum. Siz şehrin genellikle merkezinde yaşadığınız için bu sorunları çok göremiyorsunuz ama trafiğin halini görüyorsunuz. Eskişehirspor'un hali belli. Bunları düzeltmek adına şehrini çok seven, Eskişehirspor aşığı bir insan olarak belediye başkanı olmaya karar verdim. İnşallah 31 Mart'ta seçimleri kazanacağız."

Hatipoğlu Eskişehir'de ulaşımın pahalı olduğuna belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ulaşımın belli saatlerde kesildiğini görüyoruz ki burada öğrenciler neredeyse 24 saat yaşıyor. Burada ulaşımla ilgili bir abone kart olmadığını gördük. Öğrenciler, okula giderken ve sosyalleşirken aylık 800-900 lira ulaşım bedeli ödediğini görüyoruz. Bunun için öğrencilerimize 50 liralık abone kartı hizmeti başlatacağız ve gece seferleri düzenleyerek, vatandaşlarımızın ulaşımını kısıtlamayacağız. Ayrıca, sizlerin kültür sanat faaliyetlerine bütçe ayıramadığını gördük ve bununla ilgili de bir kültür kart planladık. Bu kartla her öğrenciye 500 liralık imkan sağlayacağız. Sinema, kitap ve benzeri alışverişlerinizde kullanabileceksiniz. Eskişehir'de çok öğrenci olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesinin bir burs programı yok. Biz, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 5 bin liralık burs programı açıklayacağız. 5 tane 4 bin 500 kişilik yurt yapmayı düşünüyoruz. Belediye bünyesinde ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi orada ücretsiz ağırlayacağız ve öğrenci mahallelerinde ücretsiz kablosuz internet imkanı sağlayacağız. Eskişehir'i hem vatandaşlar hem de öğrenciler için daha güzel bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız."