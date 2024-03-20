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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, fabrika çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, iki mahallede vatandaşlarla, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların personeliyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:19
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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, fabrika çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, iki mahallede vatandaşlarla, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların personeliyle buluştu.

        Alp, Büyükdere ve Gültepe Mahallesi sakinleriyle buluşmasının ardından sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.

        Fabrikada yönetici ve çalışanlarla bir araya gelen Alp, sanayi bölgesinin Odunpazarı'nın ekonomik kalkınmasında önemli olduğunu belirtti.

        Sanayi bölgesinin hem kadınlar hem de çalışanlar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Alp, çeşitli işbirlikleriyle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için merkezler kuracağını, fark yaratacak projeleri hayata geçireceğini bildirdi.

        Mevcut belediye yönetiminin sadece göz önündeki mahallelere hizmet ettiğini kaydeden Alp, şunları dile getirdi:

        "Sizi hep gözden ırak tutmuşlar ama ben gönüller yapmak için yola çıktım. Gözden de gönülden de ırak değilsiniz. Mahallelerimizin birçok sorunu var. Her gittiğimiz mahallede hem biz görüyoruz hem de mahalle sakinlerimiz isyan ediyor. Çöp, yol, kaldırım, pazar yeri gibi belediyenin vermesi gereken temel hizmetlerin hepsi eksik. Ayrıca kentsel dönüşüm ve imarla ilgili sıkıntılar var. Bunların tamamı çözülmeyi bekliyor. 31 Mart’a az kaldı. İmar sorunlarının çözümü ve temel hizmetlerin sağlanması için hemen çalışmaya başlayacağız. 85 mahallemizin eşit hizmet alması için çok çalışacağız.”

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