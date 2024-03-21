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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:51
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 49 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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