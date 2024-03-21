Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Orman Haftası kutlamasına katıldı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Orman Haftası dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe öğrencilerle birlikte katılıp, 8 bin fidanını toprakla buluşturdu.

Eskişehir'in Karaalan Mahallesi'nde fidan dikme etkinliğine katılan Hatipoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle fidan dikti.

Ormanların öneminin öğretildiği, doğa ve ekonomiye katkılarının anlatıldığı etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Hatipoğlu, "Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimle, geleceğimiz için diktiğimiz fidanların hem doğamızı hem gönüllerimizi yeşertmesini umuyor, başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orman Haftamız kutlu olsun". dedi.