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        Aort damarı yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

        Eskişehir Şehir Hastanesinin kalp ve damar cerrahları Doç. Dr. Çağrı Kaya ve Doç. Dr. Yıldırım Gültekin ile anestezi uzmanı Dr. Kısmet Zereyli tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, aort damarında yırtık tespit edilen 43 yaşında Yılmaz Uslu, sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:19
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        Aort damarı yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
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        Eskişehir Şehir Hastanesinin kalp ve damar cerrahları Doç. Dr. Çağrı Kaya ve Doç. Dr. Yıldırım Gültekin ile anestezi uzmanı Dr. Kısmet Zereyli tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, aort damarında yırtık tespit edilen 43 yaşında Yılmaz Uslu, sağlığına kavuştu.

        Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kaya, aortun kalpten çıkan ana atar damar olduğunu belirterek, tüm hayati organlara giden damarların göbek deliği hizasına kadar bu damardan ayrıldığını bildirdi.

        Aortun ikiye ayrılıp her iki bacağın ana atar damarını oluşturarak sonlandığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Bazı doğumsal kalp hastalıkları, marfan sendromu gibi bazı bağ dokusu hastalıklarında aort damarı anevrizma (baloncuk) dediğimiz genişlemelere uğrayarak damar duvarı zayıflar. Bu zayıflama hiçbir bulgu vermeden yıllarca sinsice devam edebilir. Bizim hastamızda da aort kapağının iki yapraklı olduğu bir doğumsal kalp hastalığı vardı. Bu hastalık muhtemelen damar duvarını zayıflatmıştı. Bu gibi durumlarda aort damarı duvarında şiddetli çatlaklar gelişip damar duvarı yırtılabilir. 'Aort diseksiyonu' dediğimiz bu hastalıkta yaşam, vakit kaybetmeden, bu yırtılan damar segmentinin yapay damarla değiştirilmesiyle mümkündür. Teşhis konduğunda vakit kaybetmeden tedavi edilse dahi hayati risk yüzde 40'tır. Ameliyat edilmediği her saat bu risk katlanarak artmaktadır. 43 yaşında hastamız başka bir merkezin acil servisine bel ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve aort diseksiyonu tanısı konuyor. Ameliyat için bize danışıldı. Hemen ameliyathanemizi hazırladık ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik."

        Kaya, hastanın operasyonun 5'inci gününde taburcu edilmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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