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        Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen iftara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:21
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        Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen iftara katıldı.

        Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Aksoy, konuşmasında iftara katılanların Nevruz Bayramı ile Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

        İftar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, şöyle konuştu:

        "+1 her zaman farkındalık yaratmamız gereken bir konu. Onlar bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi bilerek onları daha iyi anlayıp toplum içerisinde onlarla beraber neler yapabilirizi takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda ülkemizde epey bir farkındalık yaratıldı. Bunu daha iyi noktalara taşımak için hepimize önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Bir araya gelmek, birlikte olmak, ramazan ayı nedeniyle bu birlikteliği daha da yukarılara taşımak oldukça anlamlı."

        Vali Aksoy, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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