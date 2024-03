Bakan Işıkhan, Eskişehir'de sendika ve STK temsilcileriyle bir araya geldi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak, her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırmaları Merkezi'nde bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" konulu toplantıda, vatanın her karış toprağını adım adım gezmeye, 81 ilin, 922 ilçenin tamamını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir'in tarımı, sanayisi, endüstrisi, ticaretiyle Türkiye ve dünya için büyük önem taşıyan kentlerden olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretimin alın terinin yurdu olmuş bir yer burası. Maşallah Eskişehir'de büyük bir potansiyel var, Eskişehirlilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler, devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birini Eskişehir'de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak, her alanda geliştirmeye devam edeceğiz."