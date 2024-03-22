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        Bakan Şimşek, Eskişehir'de

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, Eskişehir'de sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:15
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        Bakan Şimşek, Eskişehir'de
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, Eskişehir’de sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek’i AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Şimşek, parti üyeleriyle sohbet ederek seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Şimşek daha sonra Eskişehirli sanayiciler ve iş insanlarıyla bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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