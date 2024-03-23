Bakan Işıkhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti belediyeciliğiyle bütün şehirlerimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi çağımıza uygun yeni projelerle her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız." dedi.

Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir'in Anadolu'nun yeşil bozkırı, medeniyetlerin kadim yolu, alimler, liderler şehri olduğunu belirterek, eğitimin ve üretimin de merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en genç kentlerinden Eskişehir'in büyük bir potansiyele ve dinamizme sahip olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu potansiyele güvenerek ilimize son 21 yılda genel bazda 147 milyar lira yatırım yaptık. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı bulmuş durumda. Bakınız bu rakamlar, 'yeni yatırımlar, yeni üretimler' demektir. Artık bu yeniliği, bu dinamizmi gerçek belediyecilikle taçlandırma vaktidir. Bu şehir artık eski Türkiye'nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir'i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış, mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık Ak belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılı'na yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir."

- "Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle buluşturacak" Bakan Işıkhan, AK Parti'nin 2002'den bu yana girdiği tüm yerel ve genel seçimlerde milletin sevgisini kazanarak alnının akıyla ve zaferle çıkmayı başardığını vurguladı. Cumhur İttifakı olarak 1 Nisan sabahı da yine aynı zaferle yeni bir sayfa açacaklarını dile getiren Işıkhan, "Çünkü Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş, cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşımış ve önümüzdeki 100 yılın hedeflerini belirlemiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, vizyoner bir lideri var, hamdolsun." diye konuştu.

Işıkhan, Eskişehir'de zafere inanmış, davası için gece gündüz demeden çalışan, gayret eden fedakar bir teşkilatın bulunduğunu belirtti. Gittikleri tüm illerde teşkilatların büyük bir heyecan, gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerine tanık olduklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "AK Parti belediyeciliğiyle bütün şehirlerimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi çağımıza uygun yeni projelerle her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız. Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Eskişehir'in belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağımıza, şehrimizi AK Parti belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'nın milli duruşuna kavuşturacağımıza inanıyorum. Nebi Hatipoğlu vekilimiz Eskişehir'i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle inşallah buluşturacak."