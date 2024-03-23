Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız (2)

AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, CHP’li belediyeleri eleştirdi. Eskişehir’in yeni dönemde AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu şehir, artık eski Türkiye’nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir’i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış; mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp, gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık AK belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılına yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir" dedi.