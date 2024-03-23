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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız (2)

        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:10
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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız (2)
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        AKPARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, CHP’li belediyeleri eleştirdi. Eskişehir’in yeni dönemde AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu şehir, artık eski Türkiye’nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir’i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış; mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp, gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık AK belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılına yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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