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        Eskişehir'de kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir iş yerinden kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:23
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        Eskişehir'de kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir iş yerinden kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 130 metre kablo, jeneratör, 4 matkap ve 3 elektrikli testere ile muhtelif tamir aletlerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucunda, sanayi sitesinde iş yeri olan 3 zanlının, kendilerine tamir amacıyla bırakılan araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malzemeleri kendi evlerinde sakladıkları tespit edildi.

        Jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak, sahibine teslim edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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