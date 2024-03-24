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        TEI'nin ürettiği milli havacılık motorları Eskişehir'de sergilenmeye devam ediyor

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen milli havacılık motorları, Vilayet Meydanı'nda sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:55
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        TEI'nin ürettiği milli havacılık motorları Eskişehir'de sergilenmeye devam ediyor
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        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen milli havacılık motorları, Vilayet Meydanı'nda sergileniyor.

        TEI tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, art yakıcı modülle 10 bin libre itki üretecek TEI-TF10000, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'e güç veren TEI-TS1400, genel maksat helikopterlerine güç veren T700-TEI-701D turboşaft motoru, ANKA, AKSUNGUR ve BAYRAKTAR TB3'e güç veren Türkiye'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in izlenime sunulduğu sergiye vatandaşların ilgisi sürüyor.

        Serginin üçüncü gününde katılım sağlayan vatandaşlar, kurulan sinevizyon vasıtasıyla motorların yapım sürecini izleme imkanı bulurken aynı zamanda alandaki mühendislerden motorlar hakkında bilgi alabiliyor.

        Sergiye katılan vatandaşlardan yarı oranda duyma ve görme kaybı olan 65 yaşındaki Sadettin Sever, her şeye rağmen sergiyi gördüğünde gelmek istediğini belirtti.

        Sever, sergilenen motorlardan gurur duyduğunu belirterek, "Bunlar Türkiye için de Eskişehir için de birer gurur kaynağı. Çok güzel işler başarmışlar. Bizim gençliğimizdeki teknoloji bu kadar değildi. Şimdiki olanaklar çok yüksek. Güzel işler çıkarmışlar, helikopter ve İHA motorları yapmışlar. Sergiden çok memnun oldum, oldukça mutluyum." dedi.

        Ziyarete gelen vatandaşlardan Merve Doğan ise sergilenen motorların yerli sanayiyi olumlu anlamda etkileyeceğini vurgulayarak, "TEI Türkiye'nin yerli ve milli gücü. İnsan buradaki kalabalığı gördüğünde gururlanıyor. Herkesin birlik olup bu alandaki motorları görmeye gelmesi hoşuma gidiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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