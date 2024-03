Bakan Işıkhan, Eskişehir'de "Afyon-Bolvadinliler İftar Buluşması"nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz." dedi.

Işıkhan, Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlenen "Afyon-Bolvadinliler İftar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehri derneklerini toplumsal bağın en önemli araçlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Memleketinde doğup, başka şehirlerde yaşarken unutulmaması gereken önemli şeylerin kökler ve kimlik olduğunu belirten Işıkhan, "Hemşehrilerimizin bir araya gelerek bu tür etkinlikler düzenlemesi, birbirimizle olan ilişkilerimizi geliştirirken kültürümüzü yaşatmayı ve dayanışmamızı daha da pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl mercinin milletin kendisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sistemin başında olsak da asıl icraatı, politikayı üretenler, sahalardır, sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 21 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumumuzun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduk. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla omuz omuza yürüdük. Hamdolsun, attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişare içerisinde gerçekleştirerek bu sözümüzü de yerine getirdik."