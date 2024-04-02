Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin FETÖ/PDY’nin il yapılanmasında yer aldığını tespit etti. Bir süre izlenen şüpheliler, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı ile ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olduğu bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan örgütün sözde mali yapılanma sorumluları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.