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        Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

        ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:20
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        Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin FETÖ/PDY’nin il yapılanmasında yer aldığını tespit etti. Bir süre izlenen şüpheliler, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı ile ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olduğu bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan örgütün sözde mali yapılanma sorumluları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlama, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunma, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürütme, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları için gaybubet evi ayarlama ve işlem görmüş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarına yardım etmekle suçlanıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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