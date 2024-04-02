Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması" kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce şüphelilerin örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağladığını, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunduğunu, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüttüğünü, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarladığını, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım ettiğini, esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiğini ve örgütün sözde mali yapılanma sorumluları olduklarını tespit edildi.