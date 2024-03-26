Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sağanak yağmur etkili oldu

        Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kent genelinde etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de sağanak yağmur etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kent genelinde etkili oldu.

        Bastıran sağanak yağış nedeniyle Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki kimi cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 205 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı
        Eskişehir'de 205 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı
        Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' bal mumu heykeli müzede
        Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' bal mumu heykeli müzede
        Eskişehir'de büyükşehir belediyesince yıkımı öngörülen Hal Camisi için bili...
        Eskişehir'de büyükşehir belediyesince yıkımı öngörülen Hal Camisi için bili...
        Eskişehir'de kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        TEI'nin ürettiği milli havacılık motorları Eskişehir'de sergilenmeye devam...
        TEI'nin ürettiği milli havacılık motorları Eskişehir'de sergilenmeye devam...
        Bakan Işıkhan, Eskişehir'de "Afyon-Bolvadinliler İftar Buluşması"nda konuşt...
        Bakan Işıkhan, Eskişehir'de "Afyon-Bolvadinliler İftar Buluşması"nda konuşt...