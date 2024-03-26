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        6 aylık bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de, böbreğindeki idrarı mesaneye ulaşamadığı için üreteropelvik bileşke darlığı rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebeğin, Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen sol piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:09
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        6 aylık bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu
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        Eskişehir'de, böbreğindeki idrarı mesaneye ulaşamadığı için üreteropelvik bileşke darlığı rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebeğin, Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen sol piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 6 aylık Ö.E.K'nın doğum öncesi dönemden itibaren yapılan taramalarında sol böbrek pelvisinde (leğen kemiği) genişlik artışı olması nedeniyle Çocuk Üroloji ve Çocuk Nefroloji polikliniklerinde takip edilmeye başlandığını belirtildi.

        Takipleri ve tetkikleri sonucunda Ö.E.K'de sol üreteropelvik bileşke darlığı saptanan 6 aylık Ö.E.K'ya, Çocuk Üroloji hekimi Uzman Doktor Çiğdem Arslan Alıcı tarafından sol piyeloplasti ameliyatı yapıldı.

        Ameliyatın ardından 6 aylık hasta sağlıkla taburcu edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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