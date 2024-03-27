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        Kırka Entegre Sağlık Merkezi haziran ayında hizmete açılacak

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Seyitgazi ilçesinde yapımı süren Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin haziran ayının sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:08
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        Kırka Entegre Sağlık Merkezi haziran ayında hizmete açılacak
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Seyitgazi ilçesinde yapımı süren Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin haziran ayının sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihale süreci bu sene 16 Mart'ta başlayan, 28 Nisan'da sözleşmesi imzalanan Entegre Sağlık Merkezi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı duyuruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bildirici, Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin bölge halkına modern ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Bildirici, merkezin hizmete başladıktan sonra vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip olacağını aktardı.

        Entegre Sağlık Merkezi'nde 3 aile hekiminin görev yapacağı 245 metrekare kapalı alan, 24 saat hizmete açık 325 metrekarelik acil birimi, morg ile gasilhanenin bulunduğu 57 metrekarelik kapalı alan, kapalı alanda 155 metrekarelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri iİstasyonu ve ambulanslar için tasarlanın kapalı garajın yer alacağı bilgisini veren Bildirici, merkezde aynı zamanda birer röntgen odası ve laboratuvarın bulunacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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