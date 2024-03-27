İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ile partililerin eşlik ettiği Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından kentten ayrıldı.

Sokakta vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

İlçede esnafı ziyaret eden Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Emine Edizgil için destek istedi.

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