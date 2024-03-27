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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:14
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Akşener, seçim otobüsüyle geldiği Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi'nde, vatandaşları selamladı.

        İlçede esnafı ziyaret eden Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Emine Edizgil için destek istedi.

        Sokakta vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ile partililerin eşlik ettiği Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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