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        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu

        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:27
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        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
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        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı.

        Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.

        Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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