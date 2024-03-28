Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü"ne katıldı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Hatipoğlu, Han ilçesine giderek, vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra 71 Evler Mahallesi'ne gelen Hatipoğlu, eşi Nazlı Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü'ne katıldı.

Emek Mahallesi'ne kadar yürüyen Hatipoğlu, "71 Evler Mahallesi'nden Emek Mahallesi'ne uzanan bu yürüyüş, 31 Mart'ta kentimizin tamamında yapacağımız zafer turumuzun bir provası oldu. Kentimizi geleceğe taşımak, hemşehrilerimize hak ettiği değerleri ulaştırmak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Eskişehir'i topyekun kalkındıracağımıza söz veriyorum." diye konuştu.