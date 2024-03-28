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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü"ne katıldı

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:47
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü"ne katıldı
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Hatipoğlu, Han ilçesine giderek, vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra 71 Evler Mahallesi'ne gelen Hatipoğlu, eşi Nazlı Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü'ne katıldı.

        Emek Mahallesi'ne kadar yürüyen Hatipoğlu, "71 Evler Mahallesi'nden Emek Mahallesi'ne uzanan bu yürüyüş, 31 Mart'ta kentimizin tamamında yapacağımız zafer turumuzun bir provası oldu. Kentimizi geleceğe taşımak, hemşehrilerimize hak ettiği değerleri ulaştırmak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Eskişehir'i topyekun kalkındıracağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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