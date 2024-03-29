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        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu Onayı" aldı

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan "Tasarım Organizasyonu Onayı"nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:08
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        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu Onayı" aldı
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        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan "Tasarım Organizasyonu Onayı"nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli olarak geliştirdiği motorların sertifikasyonunu bu yetki kapsamında yürütecek TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu.

        TOO için "SHT-21/EASA Part 21" mevzuatına göre sistematik, planlı, risk yönetimini merkeze alan bir yaklaşımla organizasyon ve süreçlerin prosedürlerinin oluşturulması, personel yetkinliklerinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlukların tanımlanması gerekiyor.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilgili mevzuata uygunluk konusunda yapılan denetimlerde, TEI'nin uluslararası sertifikasyon kriterlerine uygun tasarım yetkinliğinin tescillendi.

        GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tip sertifikasyonuyla tamamlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOO alan kurum olmayı başaran TEI'nin, bu gelişmeyle herkesi gururlandırdığını belirtti.

        Gayretleri ve özverileriyle süreçte emekleri olan TEI yönetimini ve çalışanlarını tebrik eden Görgün, "İnanıyorum ki savunma sanayi kuruluşlarımız daha nice önemli başarılara imza atacak. Gayemiz bir, 'Türkiye Yüzyılı, savunmanın yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

        TEI, milli motor projelerinin yanı sıra 2018 yılından bu yana A400M askeri kargo uçaklarında kullanılan TP400 motorlarına sunduğu parça bakım hizmeti ile Avrupa Sivil Havacılık Ajansı (EASA) tarafından verilen "Part 145 Bakım Organizasyonu Onayı"nı da almıştı.

        Milli motorlar alanındaki bir kilometre taşını daha geride bırakan TEI, Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık alanında ihtiyaç duyduğu motorları sertifikalı olarak geliştirip, ülkenin motor alanındaki özgürlüğü ve global ölçekteki rekabetçiliği açısından önemli roller üstlenmeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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