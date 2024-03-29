Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, vatandaşlarla "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü"nde

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, vatandaşlarla Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, vatandaşlarla "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü"nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, vatandaşlarla Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun da katıldığı yürüyüş, mahalle sakinleri ve partililerin katılımıyla 71 Evler Mahallesi'nden başlayarak Emek Mahallesi'ne kadar sürdü. Alp, ihalesi tamamlanan lise alanında yürüyüşünü sonlandırdı.

        Yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Alp, hemşehrilerinin isteğinin takipçisi olduğunu belirterek, bugünden itibaren lise inşaatının başlayacağını bildirdi.

        Hızlı bir şekilde lisenin yapımı için çabalayacaklarını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

        "Lisemizin yapımını yine yakından takip edeceğiz. Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve 71 Evler Mahallemize yapacağımız daha çok yatırım var. Sabredin, az kaldı. Sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan hemşehrilerime destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        AK Parti İl Başkanı Albayrak: "Eskişehir teşkilatı seçime hazır"
        AK Parti İl Başkanı Albayrak: "Eskişehir teşkilatı seçime hazır"
        Eskişehirli tiyatrocu 20 yıldır ramazan aylarında Karagöz oynatıyor
        Eskişehirli tiyatrocu 20 yıldır ramazan aylarında Karagöz oynatıyor
        Eskişehir Adliyesi'nde şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı
        Eskişehir Adliyesi'nde şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı
        Eskişehir'de geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        Eskişehir'de geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu...
        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu...
        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu