AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak oylarını kullandı

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Milletvekili Fatih Dönmez, Akcami Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'ndeki 1042 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaklaşık 3 ay süren kampanya döneminin sonuna geldiklerini belirten Dönmez, "Bugün artık bir yerde siyasiler ve adaylar açısından hasat günü sayılabilecek bir gün. Eskişehir'de de gayet yüksek bir katılım oranı söz konusu. Sakin geçiyor, vatandaşımız geliyor, oyunu atıyor. Herhangi bir olumsuz bir vaka da şu saate kadar yaşanmış değil. Başta Eskişehir olmak üzere tüm illerimiz için bu seçimin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Milletvekili Ayşen Gürcan ise Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1005 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirerek, sandık görevlilerine teşekkür etti. Gürcan, yaptığı açıklamada, kentte oy verme işleminin sorunsuz sürdüğünü dile getirerek, "Eskişehir'e hayırlı hizmetler verecek başkanlarımız sonuç alır inşallah. Ben bu seçimden umutluyum. Güzel bir seçim olsun, hak eden kazansın. Yapılacak çok iş var. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.