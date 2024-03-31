Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak oylarını kullandı

        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Milletvekili Fatih Dönmez, Akcami Mahallesi'nde bulunan Atatürk Lisesi'ndeki 1042 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yaklaşık 3 ay süren kampanya döneminin sonuna geldiklerini belirten Dönmez, "Bugün artık bir yerde siyasiler ve adaylar açısından hasat günü sayılabilecek bir gün. Eskişehir'de de gayet yüksek bir katılım oranı söz konusu. Sakin geçiyor, vatandaşımız geliyor, oyunu atıyor. Herhangi bir olumsuz bir vaka da şu saate kadar yaşanmış değil. Başta Eskişehir olmak üzere tüm illerimiz için bu seçimin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Milletvekili Ayşen Gürcan ise Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1005 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirerek, sandık görevlilerine teşekkür etti.

        Gürcan, yaptığı açıklamada, kentte oy verme işleminin sorunsuz sürdüğünü dile getirerek, "Eskişehir'e hayırlı hizmetler verecek başkanlarımız sonuç alır inşallah. Ben bu seçimden umutluyum. Güzel bir seçim olsun, hak eden kazansın. Yapılacak çok iş var. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde 2357 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de başkan adayları oylarını kullandı
        Eskişehir'de başkan adayları oylarını kullandı
        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı
        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, oyunu kullan...
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, oyunu kullan...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, oyunu kullandı
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, oyunu kullandı
        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta
        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta
        Eskişehir'de "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi
        Eskişehir'de "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi