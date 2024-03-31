Eskişehir'de başkan adayları oylarını kullandı

ESKİŞEHİR’de AK Parti ve CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayları oylarını kullandı. CHP’nin Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterdiği Ayşe Ünlüce, “Eskişehir demokrasisi için güzel bir gün olsun diye umuyorum ve diliyorum” derken, AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu ise “Artık son söz hemşehrilerimizin. Hemşehrilerimizin vereceğe her karara saygılıyız" diye konuştu.

Eskişehir'de 25 yıllık belediye başkanlığı dönemi sona eren ve yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in yerine CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayşe Ünlüce, Melahat Ünügür İlkokulu'ndaki 1381 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okula partililerle gelen Ünlüce, "Bugün, Eskişehir için güzel bir gün olsun diyorum. Evet, 31 Mart 2024'e geldik. Uzun bir seçim süreci koşusundan sonra bugün, Eskişehir demokrasisi için güzel bir gün olsun diye umuyorum ve diliyorum. Öncelikle seçim sonuçlarının Eskişehir için hayırlı olmasını, sonra da Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın kendine oy vermesi, çok değişik bir duygu olsa gerek. İlk defa bugün tecrübe edeceğim. Eskişehir halkına seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh için, yakınlık için o müthiş samimiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

AK PARTİ ADAYI HATİPOĞLU, OYUNU KULLANDI AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da oyunu Sazova Mahallesi Emine Cahide Karaali Ortaokulu’nda kullandı. Okula eşi Nazlı Hatipoğlu'nun yanı sıra çocuklar Reis, Emine ve Zeynep Hatipoğlu ile gelen Hatipoğlu, "Seçimin son gününe geldik. Seçim kampanyamız boyunca çok seviyeli, kimseye iftira atmayan, kimseyi ötekileştirmeyen, kimseye yalan konuşmayan seviyeli bir kampanya dönemi geçirdik. Tabii ki seçim dönemi hepimizi çok yordu. İnşallah seçim sonucunda da bu şekilde kavgasız, gürültüsüz temiz bir şekilde gireriz, kapatırız. Seçim dönemi boyunca hemşehrilerimize vaatlerimizi verdik. Ne yapabileceğimizi anlattık. Artık son söz hemşehrilerimizin. Hemşehrilerimizin vereceğe her karara saygılıyız" diye konuştu.

VALİ AKSOY: 4085 POLİS VE JANDARMA GÖREV ALDI Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da oyunu, Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ndeki 1053 numaralı sandıkta kullandı. Vali Aksoy, "Bugün, Eskişehir genelinde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 2361 sandıkta oy kullanma süreci devam ediyor. 4085 polis ve jandarma güvenlik amaçlı görev almış durumda. Şu ana kadar Eskişehir ilinde olumsuz herhangi bir durum bizlere intikal etmedi. Amacımız, huzur ve güven ortamı içerisinde seçimlerin tamamlanması. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.