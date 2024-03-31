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        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı

        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:12
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        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı
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        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Ünlüce, Odunpazarı Melahat Ünügür Ortaokulu 1381 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını dileyen Ünlüce, "Seçim sonuçlarının öncelikle Eskişehir, sonrasında Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın kendine oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. Seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh, yakınlık ve müthiş samimiyet için Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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