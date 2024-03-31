CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Ünlüce, Odunpazarı Melahat Ünügür Ortaokulu 1381 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını dileyen Ünlüce, "Seçim sonuçlarının öncelikle Eskişehir, sonrasında Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın kendine oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. Seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh, yakınlık ve müthiş samimiyet için Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.