BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor." dedi.



Partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Destici, İsrail'in, Gazze'nin ardından Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenlediğini, geçmişte ise Afganistan ve Irak'ın işgal edildiğini belirterek, birçok İslam coğrafyasında çatışmalar yaşandığını söyledi.



İran'a yönelik saldırılara değinen Destici, "Tüm güçleriyle saldırıyorlar. Uçaklarıyla, bombalarıyla, füzeleriyle, gemileriyle, tüm güçleriyle saldırıyorlar. Sebebi İran'ın nükleer silaha kavuşması... İran, uranyum zenginleştirmesi yapıyormuş. Sizde de var. İslam ülkelerinde olunca mı kabul görmüyor?" diye konuştu.



- "Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor"



Mustafa Destici, saldırıların herhangi bir uluslararası karar veya hukuki dayanak olmadan gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:



"Bu savaş başlamadan önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı personelinin yüzde 70'i İran'da çalışıyordu. Onlar böyle bir rapor ortaya koymuyor, İran'ın uranyum zenginleştireceği ya da nükleer başlıklı silaha kavuşacağı noktasında raporları yok ama kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş. Buradaki esas mesele İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor."



Tarihte zulüm yapanların hesap verdiğini belirten Destici, "Nasıl geçmişte zulmedenlerin hepsinin sırası geldiyse bugün de Netanyahu'nun, Trump'ın ve bu zalimlerin sırası gelecek ve yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler." ifadelerini kullandı.



Programa, BBP Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Bülent İspir, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve partililer katıldı.

