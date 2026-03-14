        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor." dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Destici, İsrail'in, Gazze'nin ardından Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenlediğini, geçmişte ise Afganistan ve Irak'ın işgal edildiğini belirterek, birçok İslam coğrafyasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

        İran'a yönelik saldırılara değinen Destici, "Tüm güçleriyle saldırıyorlar. Uçaklarıyla, bombalarıyla, füzeleriyle, gemileriyle, tüm güçleriyle saldırıyorlar. Sebebi İran'ın nükleer silaha kavuşması... İran, uranyum zenginleştirmesi yapıyormuş. Sizde de var. İslam ülkelerinde olunca mı kabul görmüyor?" diye konuştu.

        - "Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor"

        Mustafa Destici, saldırıların herhangi bir uluslararası karar veya hukuki dayanak olmadan gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

        "Bu savaş başlamadan önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı personelinin yüzde 70'i İran'da çalışıyordu. Onlar böyle bir rapor ortaya koymuyor, İran'ın uranyum zenginleştireceği ya da nükleer başlıklı silaha kavuşacağı noktasında raporları yok ama kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş. Buradaki esas mesele İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor."

        Tarihte zulüm yapanların hesap verdiğini belirten Destici, "Nasıl geçmişte zulmedenlerin hepsinin sırası geldiyse bugün de Netanyahu'nun, Trump'ın ve bu zalimlerin sırası gelecek ve yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

        Programa, BBP Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Bülent İspir, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        BBP Genel Başkanı Destici: "Zalimlerin de sırası gelecek ve yaptıkları zulü...
        BBP Genel Başkanı Destici: "Zalimlerin de sırası gelecek ve yaptıkları zulü...
        Ortaokullar arası millî kültür bilgi yarışması
        Ortaokullar arası millî kültür bilgi yarışması
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı
        Tiyatro Anadolu'nun "Aşk Neyledi Yunus" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnele...
        Tiyatro Anadolu'nun "Aşk Neyledi Yunus" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnele...
        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Eskişehir'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenl...
        Eskişehir'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenl...